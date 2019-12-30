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Владимир Путин поздравил Трампа с Новым годом

, 12:30 | Светлана Шевченко 37

Президент России отметил, что Россия и США несут особую ответственность за безопасность и стабильность в мире.

Фото: www.globallookpress.com /Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым 2020 годом своего американского коллегу Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравительной телеграмме российский лидер особо отметил высокий уровень ответственности России и США за глобальную безопасность и стабильность. А также подтвердил приглашение Дональда Трампа на празднования по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся в Москве 9 мая будущего года.

Также Владимир Путин направил поздравительные телеграммы множеству глав государств и правительств зарубежных стран. Среди которых президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган, президент Казахстана Касым-Жомарту Токаев, Папа Римский Франциск, королева Великобритании Елизавета II и премьер-министр Борис Джонсон.

Для каждого их них были подобраны особые слова, отражающие ценность взаимодействия и сотрудничества с Россией.

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