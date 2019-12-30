Студия Артемия Лебедева обновила дизайн интернет-билетов РЖД

Студия Артемия Лебедева показала обновленный дизайн электронных пассажирских билетов на поезда дальнего следования, выполненный по заказу РЖД. Об этом сообщается на сайте студии.

По словам дизайнеров, теперь опаздывающие пассажиры даже в спешке легко поймут, какой вагон им нужен. Разворачивать билет полностью не нужно — основные данные о рейсе продублированы на краю листа.

«Билет удобно складывается вдвое или вчетверо и убирается в карман или паспорт. При этом главная информация остается на виду!» — сообщается в сопроводительной информации на сайте.

Из новшеств — вынесены адрес вокзала, который незаменим в городах с несколькими станциями отправления, часовой пояс, и время в пути.

Помогает пассажиру подготовиться к поездке специальный блок, который рассказывает о тарифе и классе обслуживания с помощью крупных значков-пиктограмм. Также на билете указана вся информация об оснащении вагона и платных услугах в поезде. Кроме этого, студия разработала персональную схему размещения пассажиров.

«Отдельный кайф — новая схема размещения пассажиров и багажа в вагоне. Она максимально персональная — учитывает пол и возраст пассажира», — говорится на сайте.

Примечательно, в новых билетах РЖД нет четкого разрешения пассажирам верхних полок сидеть на нижних местах, которое было на первоначальной версии электронного билета. На итоговом варианте есть только напоминание, что стол — общий.

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