  1. Пятый канал
  4. Студия Артемия Лебедева обновила дизайн интернет-билетов РЖД

Студия Артемия Лебедева обновила дизайн интернет-билетов РЖД

, 15:26 | Алиса Старжевская Видео 50

На билетах есть информация о классе обслуживания, оснащении вагона, платных услугах и схема размещения пассажиров и багажа.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: artlebedev.ru

Студия Артемия Лебедева показала обновленный дизайн электронных пассажирских билетов на поезда дальнего следования, выполненный по заказу РЖД. Об этом сообщается на сайте студии.

По словам дизайнеров, теперь опаздывающие пассажиры даже в спешке легко поймут, какой вагон им нужен. Разворачивать билет полностью не нужно — основные данные о рейсе продублированы на краю листа.

«Билет удобно складывается вдвое или вчетверо и убирается в карман или паспорт. При этом главная информация остается на виду!» — сообщается в сопроводительной информации на сайте.

Из новшеств — вынесены адрес вокзала, который незаменим в городах с несколькими станциями отправления, часовой пояс, и время в пути.

Помогает пассажиру подготовиться к поездке специальный блок, который рассказывает о тарифе и классе обслуживания с помощью крупных значков-пиктограмм. Также на билете указана вся информация об оснащении вагона и платных услугах в поезде. Кроме этого, студия разработала персональную схему размещения пассажиров.

«Отдельный кайф — новая схема размещения пассажиров и багажа в вагоне. Она максимально персональная — учитывает пол и возраст пассажира», — говорится на сайте.

Примечательно, в новых билетах РЖД нет четкого разрешения пассажирам верхних полок сидеть на нижних местах, которое было на первоначальной версии электронного билета. На итоговом варианте есть только напоминание, что стол — общий. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Суд запретил Смольному использовать логотипы Артемия Лебедева.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.91
-0.12 69.34
0.31
Гороскоп на 30 декабря: Растущая Луна в Водолее благоприятствует творческим делам

Последние новости

16:27
В центре Берлина звучат выстрелы, стянуты наряды полиции
16:21
Анна Михалкова рассказала, как проводит время с детьми
16:15
Уходящий год в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений
16:08
«Выдает себя за певца»: Лещенко встал на сторону Шатунова в конфликте с Разиным
15:59
Песков ответил на вопрос о поздравлении Путиным глав Украины и Грузии
15:50
Видео: на МКС нарядили новогоднюю елку

Сейчас читают

Кто разбогатеет в 2020 году: нумеролог дала прогноз про деньги по дате рождения
Назван наследник миллионного состояния Галины Волчек
Рецепт приготовления необычного и изысканного новогоднего салата за 10 минут

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]