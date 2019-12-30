Фото: Дарья Клюкина затмила своей красотой пейзажи Сейшельских островов

Скромница Даша Клюкина обожает путешествовать и с удовольствием делится с подписчиками искренними снимками из разных стран. Судя по новой фотографии в Instagram, девушка намерена встретить новое десятилетие на острове Ла-Диг, который является частью Сейшельских островов.

На фото модель стоит на борту яхты в романтичной соломенной шляпке и темных очках. Ее тело украшает зеленый купальник, который подчеркивают красивую фигуру Дарьи. Волосы нежно развиваются на ветру. Клюкина дополнила образ тремя браслетами.

Instagram @klyukina_d

«Пусть каникулы начнутся», — написала на английском телезвезда.

У подписчиков Даша искренне поинтересовалась, как они встретят Новый год. Мнения разделились: одни утверждают, что их не затронула предпраздничная суета, другие — уже во всю готовят вкусные блюда на ежегодное торжество.

«На лайте, не люблю кипиш новогодний»;

«Мне оставалось только нарезать рыбку и икрой»;

«Подарки куплены, елку нарядили, ждем чуда», — написали фолловеры Даши.

В 2020 году поклонники пожелали Дарье Клюкиной счастья в семейной жизни — девушка впервые встретит новогоднюю ночь в статусе жены.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дарья Клюкина внезапно стала пепельной блондинкой.