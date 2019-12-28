Звезда шоу «Холостяк» Дарья Клюкина внезапно стала пепельной блондинкой

Неожиданное преображение Дарьи Клюкиной ошарашило ее поклонников. Победительница шестого сезона шоу «Холостяк» и бывшая возлюбленная Егора Крида выложила в Instagram фото, на котором перевоплотилась в платиновую блондинку. До недавнего времени девушка была шатенкой.

Новый образ звезда подчеркнула неброским естественным макияжем. Дополнили имидж стильная серая куртка и ярко-розовая шапка.

Instagram @klyukina_d

Большинство фанатов отметили, что блонд Дарье к лицу.

«Как тебе идет, Даша!»

«Очень хорошо с таким цветом».

«Дашуль, поставь это фото на аватарку, классное!» — отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дарья Клюкина показала их с мужем шикарные апартаменты. Звезда шоу «Холостяк» сейчас живет в одном из элитных жилых комплексов столицы.