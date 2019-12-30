Пациент с переломом руки оказался в интересном положении в Новгородской области

54-летний житель Новгородской области оказался в интересном положении. Мужчина сломал руку и обратился за помощью в районную больницу, где провели осмотр и необходимое обследование. В результате которого пациенту поставили диагноз — беременность 27 недель, операция возможна только после родоразрешения.

Сенсацией сразу заинтересовались в местном Минздраве. Тем более, что, как выяснил корреспондент МИЦ «Извести» Дмитрий Акимов, это далеко не единственное чудо в Боровичах. Подробности в репортаже.

Центральная районная больница города Боровичи готовится принимать пациентов со всего мира. Говорят, что последние два года здесь происходят необъяснимые вещи, которые многие уже называют настоящими чудесами.

Главное чудо Боровичей — Юрий Сливка. Единственный в мире беременный мужчина, признанный хоть и местной, но официальной медициной. Беременность диагностировали в прошлом году, после операции на сломанной руке.

«Диагноз основной — перелом правой лучевой кости со смещением и диагноз сопутствующий –беременность 27 недель. И в самом конце — плановая госпитализация для удаления металлоконструкций после родоразрешения. Это все. Смеху тут не было предела», — рассказывает жена Юрия Виктория Сливка.

Впрочем, улучшением демографии с помощью сильной половины человечества в больнице не ограничиваются. Живых здесь делают мертвыми и выписывают домой.

А некоторые диагнозы, наоборот, не замечают. Эта девушка чуть легкие врачу на стол не выплюнула, но получила справку — трудоспособна.

«Ну к нам, к студентам, они относятся с презрением. Все время думают, что, обращаясь с простудой, мы филоним», — говорит Снежанна.

Другой врач у Снежаны обнаружил пневмонию. Девушку спасли чудом.

У входа в больницу только и разговоров, что о чудесах. Юноши к отцовству пока не готовы. Мужчины постарше уверены — их уже пронесло.

Вход в центральную больницу города Боровичи проходит через вот такие катакомбы. Это не только для нас, это для всех посетителей. В таких интерьерах, наверное, могут случаться разные чудеса. Главврач к нашему приезду чудесным образом испарился. Начмед совсем не похож на доброго волшебника. Говорит — беременность и клиническая смерть при выписке объясняются статистической погрешностью.

«Сколько пациентов в год у нас примерно выписываются? 14-15 тысяч. За несколько лет два случая подобных кто-то вывел, кому интересно ковыряться вот в этом нехорошем веществе. Статистика какова? Это даже сотые, тысячные доли процентов ошибок», — говорит заместитель главного врача по организации госпитальной помощи ЦРБ г. Боровичи Андрей Шарков.

Впрочем, чудеса — за рамками статистики, а потому врач рад всем пациентам, которые решатся на беременность.

«Пускай приезжают. Но в основном женщины, мужчинам мы ничего обещать не сможем», — приглашает заместитель главного врача по организации госпитальной помощи ЦРБ г. Боровичи Андрей Шарков.

И только пациенты этой самой больницы в чудеса уже не верят. А с другой стороны, говорят — при таком уровне медицинского обслуживания только на чудо надеяться и остается.