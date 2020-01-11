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Швейцарский журналист рассказал, что поразило его во время интервью с Путиным

Светлана Александрова 55 564

Дариус Рошбен считает, что российский президент покоряет собеседников интеллектом и свободной манерой общения.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Kremlin Pool, /MFA Russia

Известный швейцарский журналист Дариус Рошбен, бравший интервью у Владимира Путина в 2016 году, поделился впечатлениями от общения с российским президентом. В интервью РИА Новости он высказал мнение, что Путин покоряет собеседников интеллектом и свободным тоном разговора.

«Я был поражен очень острым интеллектом Владимира Путина и также его иронией. Во время интервью и без камеры он с удовольствием любит шутить», — сказал Рошбен.

Журналист отметил, что общаясь с лидерами других западных стран всегда чувствовал их напряжение, как будто они боятся сказать лишнее, вызвать неудовольствие общественного мнения, не быть переизбранными. Путин же, напротив, показался Рошбену «свободным и контролирующим себя».

«Это, несомненно, также результат его политического долголетия и его концепции власти», — считает журналист.

О разговоре с президентом России Дариус Рошбен, с 1998 года ведущий вечерние выпуски новостей на швейцарском телеканале RTS, рассказал в рамках проекта, посвященного 20-летию пребывания Владимира Путина во главе страны. Он включает в себя серию интервью с журналистами, политиками и общественными деятелями, знакомыми с российским лидером много лет.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru своими впечатлениями от общения с российским коллегой поделился президент Молдавии Игорь Додон. Он назвал Владимира Путина «частью мировой истории».

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