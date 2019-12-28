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Президент Молдавии сформулировал отличительную черту характера Путина

, 16:01 | Светлана Александрова 343

Игорь Додон назвал российского лидера «примером служения своему государству».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool, President of Russia

Президент Молдавии Игорь Додон считает Владимира Путина примером служения государству и народу. Своими впечатлениями от встреч с президентом России он поделился с РИА Новости.

«Для меня пример — позитивный настрой президента России и его вера в будущее своей страны, интересы которой он последовательно защищает. Мы видим, что такой подход находит поддержку у абсолютного большинства граждан России и пользуется заслуженным уважением далеко за ее пределами», — сказал Додон.

Он назвал удивительной способность президента РФ до мельчайших подробностей помнить события в российско-молдавских отношениях на протяжении десятилетий. Кроме того, Додон сформулировал отличительную черту характера своего российского коллеги.

«Отличительной чертой характера Путина являются его слова о том, что он никого не наказывает, но при этом он подчеркивает, что ничего не забывает», — сказал он.

Секрет политического долголетия Владимира Путина, Додон видит в действиях, соответствующих интересам большинства граждан страны.

«Он умеет держать удар и смотреть вперед, чем вселил в граждан России надежду на лучшее будущее», — резюмировал президент Молдавии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых ярких моментах 15-й большой пресс-конференции Владимира Путина, которая состоялась 19 декабря.

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