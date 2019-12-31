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Опубликован текст закона о виноградарстве и виноделии

, 0:05 | Светлана Александрова 34

Документ вводит термин «вино России» и призван поддержать российских производителей этого напитка, а также защитить его потребителей.

Фото: www.globallookpress.com /Valery Lukyanov

Текст закона о виноградарстве и виноделии, который в отрасли уже назвали революционным прорывом, опубликовала «Российская газета». В середине декабря документ приняла в окончательном чтении Госдума, затем поддержал Совет Федерации и 28 декабря его подписал президент России Владимир Путин. И вот теперь, после опубликования, свод правил, регулирующих производство отечественного вина, официально обретает статус закона. Новые положения вступят в силу через полгода после публикации.

Закон о виноградарстве и виноделии призван поддержать российских производителей и защитить потребителей. Документ называют энциклопедией отрасли. Он содержит 80 четких определений — что может называться истинным российским вином, какие технологии производства разрешены, а какие запрещены, что считается контрафактом и запрещено к продаже.

Так, законом установлено, что «вино России» должно быть на 100% произведено из винограда, выращенного на территории нашей страны. К субъектам виноградарства и виноделия отнесены соответствующие хозяйства, а также научные организации и вузы. При этом закон не распространяется на граждан, которые делают вино в своем подсобном хозяйстве для личных целей.

Все направлено на то, чтобы покупатель, подойдя в магазине к полке с надписью «вино России», был уверен, что перед ним продукт высшей пробы.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, что принятие закона о виноградарстве и виноделии российские производители вин называют историческим событием. Он открывает новую эпоху в славной истории отечественного вина. Это новая база всей отрасли и по сути — настоящий прорыв, потому что закон поможет отечественным производителям закрепится в плеяде лучших виноделов мира. Наши вина регулярно берут гран-при всевозможных международных выставок. И уверенно теснят ранее признанных лидеров — французов и итальянцев. Сейчас при такой значительной поддержки государства перед отечественными виноделами открываются просто безграничные перспективы.

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Опубликован текст закона о виноградарстве и виноделии

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