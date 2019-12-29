Историческое событие: Почему закон о виноградарстве и виноделии, подписанный Путиным, так важен для развития отрасли

Владимир Путин подписал поистине исторический закон о виноградарстве и виноделии. Это революционный документ. Мы уже не раз говорили, что он открывает новую эпоху в славной истории отечественного вина. Это новая база всей отрасли и по сути — настоящий прорыв, потому что закон поможет отечественным производителям закрепится в плеяде лучших виноделов мира. Мы уже на пьедестале. Наши вина регулярно берут гран-при всевозможных международных выставок. И уверенно теснят ранее признанных лидеров — французов и итальянцев. Сейчас при такой значительной поддержки государства перед отечественными виноделами открываются просто безграничные перспективы.

Скоро не мы будем равняться на других, скоро они будут брать с нас пример. А для этого у нас есть все — уникальные почвы и идеальный климат, школа, технологии, а главное — свои автохтонные сорта винограда, вековые традиции и небезразличные люди, которые готовы вкладывать деньги, но, самое главное, душу в совершенствование русского вина. Алексей Лазуренко о новой эпохе.

Он в России теперь не один. «Крымский мост» — пусть лимитированная, но все-таки серия. Светлана Руденко в фирменный магазин «Нового Света» пришла одной из первых. Ее внук родился в тот год, когда забили первую сваю моста-легенды. И заложили это вино.

«Для крымчан это большой праздник. И мост, и вино», — говорит Светлана Руденко.

При этом такой разный. От «Массандры» — белый мускат. От «Фанагории» — купаж каберне совиньон и саперави. На родине виноделия страны — в «Новом Свете» — игристое розе.

«Самый востребованный и престижный сорт пино нуар, шампанское имеет легкий розовый оттенок, во всем мире считается розовое шампанское пиком винодельческого искусства», — рассказывает Алексей Пугачев, генеральный директор АО «Завод шампанских вин «Новый свет».

На заводе «Новый свет» считают принятие закона о вине гарантией развития отрасли

О новых высотах сегодня говорят во всех винодельнях России. Шутка ли — открывается новая страница. За первый в истории страны закон о виноградарстве и виноделии Совет Федерации голосует единогласно.

«Создается новая отрасль в России. По-настоящему профессионально, системно. Благодаря усилиям государства, благодаря усилиям бизнеса России. У нас уже появилось качественное, российское вино», — считает Валентина Матвиенко, председатель совета федерации РФ.

На стражи даров российской земли глава государства. Во время поездки в Адыгею он встречается с работниками села. И тут без разговора об историческом законе не обходится.

«Он вас устраивает, этот закон?» — спрашивает Путин.

«Да. Прописаны правила игры, определения. Что такое вино, что можно, что нельзя. Отделение фальсификата, на наш взгляд, это большой шаг вперед», — отвечает Петр Романишин, генеральный директор ОАО «АПФ «Фанагория».

Это при том, что предприятие «Фанагория», которое возглавляет Петр Романишин, это и сегодня — почти три с половиной тысячи гектаров виноградников и миллиард двести бутылок в год. Теперь четко видны новые горизонты. Закон в первую очередь призван защитить настоящего отечественного производителя.

«Для того, чтобы было понятно. Для наших производителей ключевой вопрос. Насколько я понимаю, виноматериал так называемый танкерами завозят. Здесь просто по бутылкам разливают и все. Тогда нашим производителям винограда и вина из него становятся конкурировать практически невозможно», — говорит российский лидер.

«В Россию в течение последних 20 лет ежегодно ввозится около 400 миллионов бутылок вина. То есть, за 20 лет около 80 миллиардов бутылок ввезли в нашу страну. Мы создали в Европейском союзе вот на этом потоке по нашим оценкам минимум 100 тысяч рабочих мест», — рассказывает Петр Романишин, генеральный директор ОАО «АПФ «Фанагория».

А зачем поддерживать и развивать экономику сторонних государств, если можно все то же самое делать дома, на родине. Тем более, что в России есть все для этого. Именно так подумали несколько лет назад ведущие российские виноделы, и засучив рукава, принялись возрождать некогда утраченное величие. Ведь российская лоза на своем веку повидало всякое. В 80-х ее нещадно рубили топором «сухого закона». Автохтоны — особые местные сорта удалось тогда сохранить благодаря подвигу активистов отрасли. В 90-х виноградники вырубали уже под элитное жилье. Уникальные терруары — места, где могло бы вызревать неповторимое вино — владельцы земель до сих пор не спешат засаживать виноградом.

«Они ждут возможности перевести их с земель сельхоз назначения в землепоселение. И как только подпись появляется, стоимость земли возрастает в 10-20-30 раз. Сразу в один удар, только одна подпись», — говорит Владимир Путин.

И именно первый в истории России закон о виноградарстве и виноделии дает отечественным производителям серьезные гарантии, а значит и перспективу — уверено теснить на мировом рынке другие винные державы.

«Уверен, что такие меры поддержки дадут отрасли более динамично развиваться. Ведь при Советском Союзе в Крыму было 160 тысяч гектаров живых виноградников. А сегодня реально там 12», — говорит Сергей Аксенов, глава республики Крым.

«Довольно-таки такие поправки, это по посадочному материалу, это по терминологии, по основным принципам, ну и, конечно, у нас по наименованию «русское вино“», — высказала свое мнение Лариса Шимчук, гендиректор ООО «Инкерманский завод марочных вин».

Закон о виноградарстве и виноделии это, в первую очередь, энциклопедия отрасли. 80 четких и однозначных определений. От того, что такое виноградник, до того, что такое истинное российское вино. Разрешенные технологии производства, запрещенные приемы контрафакта. Все это сделано для того, чтобы покупатель, подойдя к полке с надписью «вино России» был уверен — перед ним продукт высшей пробы, отечественной.

В «Массандре» назвали закон о вине беспрецедентным и крайне важным для отрасли

В настоящем российском вине, например, не может быть ароматизаторов или красителей. При его создании нельзя использовать изюм или консервированное сусло. Производитель не может повысить градус, добавив в бутылку этиловый спирт, если это не крепленый напиток. И, конечно, вино нельзя разбавлять водой.

«Вино — это плод любви, земли, солнца и человеческих рук», — уверена Янина Павленко, генеральный директор ГУП РК «ПАО «Массандра».

Вот и новый закон в «Массандре» восприняли как руководство к действию. В следующем году исторические виноградники увеличатся на сотни гектаров. Это значит, что уже через несколько лет на полках магазинов мы увидим больше бутылок с надписью «сделано в России».

«Принципиально было важно, чтобы то, что не является вином, вином не называлось. Это очень важный момент не только для производителей, но и для потребителей в первую очередь», — говорит Янина Павленко, генеральный директор ГУП РК «ПАО «Массандра».

А ведь виноградная лоза скорее как символ того, что дает плодородная земля России. И пока селяне отдыхают от полевых работ, об их будущем говорят в Кремле. Владимир Путин посвятил Госсовет развитию сельского хозяйства.

И этот год как никогда урожайный на рекорды. Хлеборобы собрали 121 миллион тонн зерна. Больше в новейшей истории страны было лишь однажды. Свои достижения в 2019 году у тех, кто возделывает рис и сою, собирает плоды и ягоды, работает в теплицах.

«В последнее время средние темпы роста в сельском хозяйстве, как известно, выше, чем в целом по экономике России. Даже когда объем ВВП снижался, село выходило в плюс по целому ряду основных товарных позиций. Мы уже перешагнули планку, установленную доктриной продовольственной безопасности», — сказал Путин.

И кует этот щит малый бизнес. Коломенский фермер Сергей Балаев его представитель. В понедельник он просит президента признать разведение улиток сельхозпроизводством.

«Самый сильный афродизиак в мире», — говорит Сергей Балаев.

«Слышали, мужики? Все на улиток», — шутит в ответ Владимир Путин.

А к концу недели министр сельского хозяйства рапортует: теперь улитки — самые маленькие труженики российского села.

«За улиток спасибо», — сказал президент.

Так в Мацесте восстанавливают заброшенные в 90-х чайные плантации. А в ставропольском аграрном университете осваивают современные отечественные инкубаторы, потому что раньше мы покупали «ножки Буша», а теперь в Европе и Азии знают, что такое «Ставропольский бройлер».

«340 тысяч тонн –суммарная производительность мощность предприятия в год, 25% идет на экспорт. Мы экспортируем в 40 стран мира», — говорит Ренат Шагапов, заместитель генерального директора птицефабрики «Ставропольский Бройлер».

И именно виноделие должно стать примером для тех областей сельского хозяйства, которые только возрождаются из небытия 90-х. Ведь урожай российской лозы многие уже уверенно ставят в один ряд с продуктом российских хлеборобов.

«Это реальность — экспорт. Сегодня практически мы первые в мире по экспорту пшеницы. Я уверен, что мы эту планку удержим. Это первое место мы никому не отдадим. У нас идет экспорт сегодня вина, кубанского, российского вина», — рассказывает Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

Об экспорте с президентом говорил и Петр Романишин. Цена за вход на лакомый китайский рынок увеличивает цену бутылки в половину. Путин обещал обсудить этот вопрос с другом и коллегой Си. И в Новый год на столе президента обязательно будет стоять бутылка «Фанагории» — как символ возрождения винной отрасли России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вино, созревшее с мостом, стало символом движения к процветанию полуострова Крым.