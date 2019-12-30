«Газпром» и «Нафтогаз» подписали мировое соглашение

«Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина в Facebook 30 декабря.

При этом чиновник не стал раскрывать детали документа, а лишь прикрепил фотографию документа, на котором стоят подписи представителя «Газпрома» Елены Бурмистровой и его шефа Дениса Малюськи.

Facebook @ivan.lishchyna

Замминистра юстиции Украины добавил, что «подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между «Нафтогазом» и «Газпромом», к которым стремился Киев.

Переговоры длились с 26 декабря и договоренность должна была быть достигнута до 29 декабря. Соглашение является условием для заключения нового договора о транзите российского газа через Украину в Европу с 1 января 2020 года.