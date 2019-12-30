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  4. Анна Хилькевич извернулась в буквальном смысле, чтобы все успеть до Нового года

Анна Хилькевич извернулась в буквальном смысле, чтобы все успеть до Нового года

, 18:07 | Светлана Александрова Фото 2 390

Актриса встала на мостик и призвала устроить флешмоб #заденьдоновогогода. Уже есть присоединившиеся.

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Фото, видео: Instagram @annakhilkevich

Анна Хилькевич извернулась в буквальном смысле слова, чтобы успеть сделать все дела до Нового года. Популярная актриса встала на мостик в гараже прямо в парадном наряде, фото своего акробатического этюда она выложила на своей странице в Instagram, призвав друзей и знакомых последовать ее примеру.

«Я — за день до нового года.️ Реально это надо примерно вот так извернуться, чтобы все успеть сделать за оставшиеся сутки. Кто со мной? Давайте флешмоб — #заденьдоновогогода», — подписала снимок Хилькевич.

Instagram @annakhilkevich

К акции уже присоединилась Асмик Вайе Рейтор, ее фото тоже уже в соцсетях. Остальные пока, видимо, слишком заняты. Поклонникам Хилькевич идея понравилась, они признаются, что находятся в таком же цейтноте.

«Ой как вы так умеете!»

«Вызывайте экзорциста!»

«Точно я!»

«Вот, оказывается, как надо!»

«Я все равно не успею»

«Я тоже сделала, вот чесслово!»

«А я уже почти разогнулась», — делятся подписчики.

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