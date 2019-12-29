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«Одновременно красота и обследование»: Глюкоза пришла к врачу с бигуди на голове

, 19:45 | Мия Субботина Видео 55

Артистка опубликовала ролик в соцсети, где показала, как проходят ее будни перед Новым годом.

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Фото, видео: Instagram @glukozamusic

Певица Глюкоза вовсю готовится к Новому году. Поп-исполнительница нарядила дома шикарную елку, украсив ее гирляндами и разноцветными новогодними шарами. Фотографию она разместила в своем Instagram-профиле.

Однако в новогодней суете знаменитость не забывает и о своем здоровье. Она сняла видео в сторис из процедурного кабинета, в котором сидит в бигуди с красивым макияжем. Знаменитость отшутилась, что в предпраздничные дни, чтобы все успеть, приходится идти на прием к врачу в таком виде.

«А как вы думаете выглядит праздники и женщины, которые хотят успеть абсолютно все? Вот одновременно красота и обследование, чекапы. Короче, подготовка полным ходом», — резюмировала звезда.

Instagram @glukozamusic

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанаты подозревают, что Глюкоза использует силиконовые импланты.

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