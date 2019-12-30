Омбудсмен ДНР рассказала о пытках людей в украинском плену

В российском МИДе приветствовали обмен задержанными между Киевом и Донбассом. Этот важный шаг позволил десяткам людей воссоединиться с семьями и встретить Новый год в кругу родных и близких — отмечено в сообщении ведомства.

Дипломаты рассчитывают, что в следующем году обмен по принципу «всех на всех» будет продолжен, и в жизнь воплотятся также остальные положения минских соглашений.

Обмен задержанными состоялся в воскресенье. Такая масштабная процедура прошла впервые за два года — Донецк и Луганск передали Украине 76 человек, 124 — вернул Киев. Освобожденные украинскими властями пленные находятся в медицинских учреждениях. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова. Все прошли базовые обследования, и теперь готовятся работать с психологами. Омбудсмен и сама пообщалась с бывшими задержанными и отметила — к каждому применялись методы незаконного дознания.

«Я переговорила с женщинами в первую очередь. Как обращались с ними? Мало того, что условия содержания оставляют желать лучшего, к каждому из опрошенных мной вчера в узкой беседе, применялись пытки — удушение, ток и так далее», — рассказала журналистам Морозова.

Омбудсмен подтвердила передачу республикам Донбасса бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», которых в Киеве обвиняли в разгоне протестующих на Майдане. Луганску отдали троих, Донецку — двоих человек. Из-за этого президенту Владимиру Зеленскому пришлось объясняться перед гражданами прямо во время торжественной встречи задержанных в аэропорту «Борисполь».

«Это было сложное решение. Решение политическое, это правда. Но для нас главное вернуть живых людей. И если бы у нас было сто беркутовцев, а там — всего один разведчик, то я бы отдал им сто беркутовцев, чтобы вернуть живого разведчика», — заявил украинский президент.

В рамках работы контактной группы в Минске стороны продолжат диалог о дальнейшем освобождении людей. Представители республик Донбасса также настаивают на совместном механизме по поиску без вести пропавших. В списке граждан ДНР, местонахождение которых неизвестно, сегодня почти 500 человек.