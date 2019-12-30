ВКонтакте рассказала о самых обсуждаемых в соцсети событиях и персонах 2019 года

ВКонтакте проанализировала темы, которые чаще всего обсуждались в соцсети в уходящем году. На первом месте в категории «Персоны» оказался президент Российской Федерации Владимир Путин (9 миллионов упоминаний).

Следом в рейтинге расположился японский геймдизайнер Хидео Кодзима (4 миллиона), а замыкает тройку лидеров футболист Лионель Месси (3,9 миллиона).

Также в список вошли представители мира музыки — Егор Крид, Zivert, Ramil’, Artik & Asti, JONY, HammAli & Navai и Тима Белорусских, которого ВКонтакте назвала «Артистом 2019»: за год в VK и BOOM его песни послушали больше миллиарда раз.

Событиями года, по версии соцсети, стали запуск «Темной темы» (12 миллионов упоминаний) и мини-приложения VK Coin (3,7 миллиона), а также поединки UFC (2,06 миллиона).

Ранее 5-tv.ru рассказал об итогах 2019 года для ВКонтакте.