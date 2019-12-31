Нетребко и Эйвазов отпраздновали годовщину свадьбы в Нью-Йорке

Оперные звезды Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отметили четвертую годовщину своей свадьбы с близкими родственниками в одном из ресторанов Нью-Йорка. Об этом пара сообщила в своих аккаунтах в Instagram.

Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Также на своих страничках звезды поздравили друг друга с праздничной датой.

«Сегодня четвертая годовщина нашей свадьбы! Ничего себе! Какие прекрасные, сильные, сумасшедшие годы! Благодарна жизни за то, что ты у меня есть! И пусть так будет всегда!» — написала Анна Нетребко.

«Ну вот и четвертая годовщина нашей свадьбы… и почти 6 лет вместе. Навсегда! Счастливой годовщины, моя жизнь. Ты даже не представляешь, что значишь для меня», — говорится в посте Юсифа Эйвазова.

Instagram @yusif_eyvazov_official

Кроме того певица похвасталась в сторис невероятно роскошным букетом и изящной статуэткой, которые подарил ей муж. К поздравлениям присоединились и поклонники звездной пары. Они напоминают, что четвертая годовщина называется «льняной свадьбой». Некоторые даже посвящают этому событию стихи.

«Четыре года тому назад мир ахнул от радости, что два таких чуда встретились, соединились на радость всем людям, любящим музыку и все прекрасное!»

«Как будто вчера это было, а прошло уже 4 года… Какое счастье, что вы встретились и нашли друг друга — такие разные и в то же время такие похожие в Главном!» — пишут фанаты.

Ранее 5-tv.ru публиковал запись фрагмента выступления Анны Нетребко с 11-летним сыном от первого брака Тьяго и мужем Юсифом Эйвазовым на юбилейном концерте Игоря Крутого в Кремле.