Тренер по ушу найден мертвым в многоэтажке Петербурга

Тело тренера по ушу нашли в многоэтажке в Петербурге. Погибшим оказался 58-летний Дмитрий Воробьев. Мужчина был обнаружен в квартире 17-этажного дома 29 декабря. Причину смерти устанавливают судмедэксперты.

Воробьев являлся призером большого количества различных соревнований. Сам тренер практиковался под руководством мастеров с мировой известностью — например, грандмастера Ди Гоюн, Джамала Ажигирея. Владел мечом цзянь, шестом, девятизвенной цепью цзюцзебянь

Кроме того, Воробьев снялся в нескольких фильмах — он играл в лентах «Монах», «Удар лотоса» и «Путь».

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