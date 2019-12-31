  1. Пятый канал
  4. Отец Греты Тунберг рассказал о ее тяжелой депрессии

Отец Греты Тунберг рассказал о ее тяжелой депрессии

, 4:18 | Анастасия Игонина 15

Сване Тунберг отметил, что выйти из сложного состояния девочке помогла борьба за экологию.

Фото: www.globallookpress.com © Pontus Lundahl/Tt

Отец Греты Тунберг рассказал о тяжелой депрессии юной экоактивистки. По словам Сване Тунберга, заниматься вопросами экологии девочка начала после продолжительного депрессивного расстройства.

Как сообщает ФАН, из-за подавленного состояния Грета перестала ходить в школу и отказывалась от еды. Но после того, как девочка начала заниматься экоактивизмом, ее состояние значительно улучшилось.

Сване также сообщил, что из-за убеждений своей дочери стал веганом — отказался от употребления мяса и любых животных продуктов. Мать Греты — оперная певица Малена Эрнман — отказалась от авиаперелетов ради взглядов наследницы. По словам отца девочки, это придало ей сил для дальнейшей борьбы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Грету Тунберг осудили за фото на полу переполненного поезда.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.91
-0.12 69.34
0.31
Гороскоп на 31 декабря: растущая Луна в Рыбах сулит откровенные разговоры

Последние новости

4:18
Отец Греты Тунберг рассказал о ее тяжелой депрессии
3:56
Предсказавшая смерть Кеннеди медиум предрекла конец света в 2020 году
3:27
«Копия папы»: фото мужа певицы Нюши с детьми тронуло фанатов
3:00
Гороскоп на 31 декабря: растущая Луна в Рыбах сулит откровенные разговоры
2:41
Момент ДТП попал на видео: мойщик угнал и разбил Land Rover замглавы Ростуризма
2:17
Британцы признали российский Т-14 совершенным танком

Сейчас читают

«Они небалованные у меня!» Киркоров вступился за детей, которых заподозрили в вещизме
Швейцарский журналист рассказал, что поразило его во время интервью с Путиным
Рецепт приготовления необычного и изысканного новогоднего салата за 10 минут

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]