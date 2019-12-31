Отец Греты Тунберг рассказал о ее тяжелой депрессии

Отец Греты Тунберг рассказал о тяжелой депрессии юной экоактивистки. По словам Сване Тунберга, заниматься вопросами экологии девочка начала после продолжительного депрессивного расстройства.

Как сообщает ФАН, из-за подавленного состояния Грета перестала ходить в школу и отказывалась от еды. Но после того, как девочка начала заниматься экоактивизмом, ее состояние значительно улучшилось.

Сване также сообщил, что из-за убеждений своей дочери стал веганом — отказался от употребления мяса и любых животных продуктов. Мать Греты — оперная певица Малена Эрнман — отказалась от авиаперелетов ради взглядов наследницы. По словам отца девочки, это придало ей сил для дальнейшей борьбы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Грету Тунберг осудили за фото на полу переполненного поезда.