Ехала первым классом: Грету Тунберг осудили за фото на полу переполненного поезда

Пользователи Twitter раскритиковали экоактивистку Грету Тунберг за фото, опубликованное в ее микроблоге. На своей странице в соцсети девушка выложила снимок, на котором сидит на полу вагона поезда среди множества чемоданов.

«Еду через Германию в переполненных поездах. Наконец-то направляюсь домой», — указала шведка в подписи к публикации.

Twitter @GretaThunberg

Через несколько часов на ее пост отреагировала компания Deutsche Bahn, отметив, что активистка путешествовала первым классом на маршруте Кассель — Гамбург, а члены ее команды заняли места в первом классе во Франкфурте.

«Было бы еще лучше, если бы ты упомянула, как дружелюбно и компетентно тебя на твоем месте сопровождали наши сотрудники вагона первого класса», — говорится в комментарии перевозчика под фотографией Гретой Тунберг.

Прочитав это сообщение, пользователи начали упрекать девушку в том, что она якобы сделала снимок ради пиара и исказила реальное положение дел.

«Неправильный и разрушительный пиар!»

«Если бы факты не были искажены, Deutsche Bahn не отреагировал бы на твит», — отметили подписчики.

Активистка внесла ясность в сложившуюся ситуацию. Грета призналась, что действительно путешествовала первым классом, но лишь часть пути. До Геттингена она ехала на полу в разных поездах.

«Никаких проблем нет, я и не утверждала обратного. Переполненные поезда — знак того, что спрос на железнодорожные перевозки высок», — ответила на комментарий Deutsche Bahn шведка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Грета Тунберг стала человеком года по версии Time.