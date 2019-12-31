Зеленский раскрыл детали договора Украины и РФ по транзиту газа

Глава Украины Владимир Зеленский обнародовал детали договора с Россией по транзиту газа, который рассчитан на пять лет. О подписании пакета документов стало известно поздно вечером 30 декабря.

Президент Незалежной сообщил, что минимальный доход от этого контракта для его государства — более семи миллиардов долларов в год. Кроме того, существует возможность продления договора на десять лет.

Заключенное соглашение предполагает, что в 2020 году через Украину пройдет транзит не менее 65 миллиардов кубометров голубого топлива, а в последующие годы — 40 миллиардов кубометров.

«Украинская ГТС (газотранспортная система — Прим.ред.) будет загружена, а это — энергетическая безопасность и благосостояние украинцев», — делает вывод Зеленский.

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Протокол по газовому сотрудничеству Москва и Киев подписали 20 декабря. В рамках соглашения «Газпром» выплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с судебным решением.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Россия и Украина подписали соглашение по транзиту газа.