«В эфире двинем»: Сюткин пообещал отомстить Шнурову за колкость в свой адрес

Валерий Сюткин пообещал отомстить Сергею Шнурову за едкие слова в свой адрес. Об этом артист рассказал в беседе с одним из Telegram-каналов.

Певец подчеркнул, что их с Сергеем вражда не выходит за рамки шоу «Голос», где сейчас обе звезды выступают в качестве наставников. Не так давно в шоу Ивана Урганта лидер группировки «Ленинград» колко оценил своего коллегу, заверив, что Валерий Сюткин «оставляет за собой много песка». Солист группы «Браво» в свою очередь заверил — этот выпад без ответа не останется.

«Конечно, не оставим без ответа. Я затаил интеллигентное хамство, так что он 1 января получит по полной программе. Прямо в прямом эфире финала „Голоса“. В жизни мы понимаем друг друга с полуслова. А вот в эфире двинем», — пообещал артист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Валерий Сюткин изменил изначальный текст хита «Конечно, Вася».