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«Сереж, не сдерживай себя»: Сюткин об отношениях со Шнуровым на проекте «Голос»

, 6:28 | Нюра Незванова Эксклюзивное интервью 11

Эстрадный певец рассказал, как строит свои отношения с другими наставниками популярного музыкального шоу, и чего ждет от молодых исполнителей.

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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович, 5-tv.ru

Валерий Сюткин, ставший наставником на музыкальном шоу «Голос», рассказал 5-tv.ru о том, как складываются его отношения с коллегами, в частности с Сергеем Шнуров. По словам музыканта, он заранее дал добро лидеру группировки «Ленинград» на возможные резкие реплики в свой адрес. Сюткин заметил, что в состоянии дать отпор, если понадобится.

«С Сергеем мы давно знакомы и я наоборот сказал: „Сереж, не сдерживай себя“. Я все понимаю, это шоу. На наши отношения твои резкие замечания уж точно не повлияют. Потом я обороноспособный парень. Я так понял, что меня отчасти и позвали в проект, потому что я культуролог с красным дипломом. Я ответить могу», — рассказал музыкант.

Певец добавил, что среди конкурсантов есть немало талантливых ребят, однако далеко не все являются «рассказчиками», что для Сюткина признак высокого мастерства.

«В основном — это накаченные караоке связки. Они отлично владеют ремеслом, но рассказчиков совсем немного, а еще меньше тех, кто сочиняет сам. Ребята показывали мне свои скромные наметки», — добавил певец.

Кроме этого артист признался, что вместе с другими наставниками — Константином Меладзе, Полиной Гагариной и Сергеем Шнуровым надеется открыть большую звезду.

Валерий Сюткин поделился своими мыслями после церемонии вручения премии «Звезда Дорожного радио» в Санкт-Петербурге, где музыкант удостоился заслуженной награды.

Ранее 5-tv.ru писал, что Стас Михайлов рассказал, как чувствует себя, перешагнув полувековой рубеж.

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