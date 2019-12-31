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Мировая реакция на подписание договора по газу между Россией и Украиной

, 11:11 Эфирная новость 130

Напряженные переговоры в течение пяти дней проходили в Вене. Стороны тщательно выверяли буквально каждый пункт в пакете документов.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru

Россия и Украина этой ночью подписали соглашение по транзиту газа в Европу через территорию Незалежной. И оно уже вступило в силу.

Напряженные переговоры проходили в Вене и длились целых пять дней. Стороны тщательно выверяли буквально каждый пункт в пакете документов.

Он обеспечивает поставки голубого топлива в течение пяти лет. Предполагается, что Киев получит за это время около семи миллиардов долларов. При этом, «Нафтогаз», как организатор, берет на себя ответственность за все возможные риски. Кроме того, обе компании отзывают все судебные иски друг против друга, по которым еще не вынесены решения.

«Подписан целый комплект соглашений и контрактов. И эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон», — заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Договор о транзите впервые заключен по системе «качай или плати». Это выгодно и нашей стране, и Украине. Убытков ни одна из сторон не понесет, даже если европейцы откажутся покупать объемы топлива, прописанные в контракте. Так, в первый год Россия поставит 65 миллиардов кубометров газа, а в остальные — по 40 миллиардов кубов ежегодно.

Важность заключения сделки высоко оценили в Брюсселе. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович через Twitter уже поблагодарил представителей России и Украины. Новый договор, по его словам, обеспечит бесперебойный поток газа в Европу. А вот в США к контракту отнеслись, мягко говоря, прохладно. Так, влиятельное издание Forbs пишет, что транзит газа через Украину осложняет продвижение поставок американского СПГ.

Примечательно, что об этом говорится в статье, посвященной санкциям против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». Forbs отмечает, что ограничения опоздали как минимум на год и никак не помешают завершению строительства газопровода.

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