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Forbes оценил санкции США против «Северного потока-2»

, 10:10 | Василий Заика Видео 49

По данным журнала, ограничительные меры Вашингтона против строительства газопровода названы запоздалыми и неэффективными.

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Фото, видео: nord-stream2.com, globallookpress.com /Vnoucek, F., /Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Тема:
Северный поток — 2 196

Санкции США, введенные в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2», являются неэффективными, об этом говорится в материале журнала Forbes.

Авторы статьи отмечают, что инициированные ограничительные меры запоздали ориентировочно на год, так как строительство «Северного потока — 2» уже практически завершено.

«Эти санкции являются запоздалыми и бесполезными. Они не понравятся даже тем, кто с ненавистью относится к России», — говорится в тексте статьи.

Журналисты издания подчеркнули, что в Германии и Франции отмечается проявление раздражения «в отношении новой холодной войны с Россией».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что швейцарская компания Аllseas не собирается возобновлять прокладку «Северного потока — 2».

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