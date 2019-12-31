Forbes оценил санкции США против «Северного потока-2»

Санкции США, введенные в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2», являются неэффективными, об этом говорится в материале журнала Forbes.

Авторы статьи отмечают, что инициированные ограничительные меры запоздали ориентировочно на год, так как строительство «Северного потока — 2» уже практически завершено.

«Эти санкции являются запоздалыми и бесполезными. Они не понравятся даже тем, кто с ненавистью относится к России», — говорится в тексте статьи.

Журналисты издания подчеркнули, что в Германии и Франции отмечается проявление раздражения «в отношении новой холодной войны с Россией».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что швейцарская компания Аllseas не собирается возобновлять прокладку «Северного потока — 2».