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  4. Деды Морозы на гидроциклах прокатились по Фонтанке в Петербурге

Деды Морозы на гидроциклах прокатились по Фонтанке в Петербурге

, 14:22 Эфирная новость 32

Теплая погода в Северной столице позволила традиционному флешмобу произойти прямо накануне Нового года.

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Фото, видео: alp.org.ua, 5-tv.ru

Какая погода, такой и Новый Год! В центре Петербурга замечены Деды Морозы, несущиеся по Фонтанке на гидроциклах!

И это при том, что навигация по рекам и каналам уже давно закрыта. А аквабайкерам и вовсе разрешено кататься исключительно по Неве. Впрочем, и горожане, и даже правоохранители к этому отнеслись с юмором. Ведь водное шоу в конце декабря, для Северной столицы событие почти сказочное, но вполне традиционное.

Как рассказывал 5-tv.ru, в 2018 году символы Нового года — Деды Морозы и Снегурочки, покоряли водные просторы Петербурга в начале ноября.

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