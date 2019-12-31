Деды Морозы на гидроциклах прокатились по Фонтанке в Петербурге

Какая погода, такой и Новый Год! В центре Петербурга замечены Деды Морозы, несущиеся по Фонтанке на гидроциклах!

И это при том, что навигация по рекам и каналам уже давно закрыта. А аквабайкерам и вовсе разрешено кататься исключительно по Неве. Впрочем, и горожане, и даже правоохранители к этому отнеслись с юмором. Ведь водное шоу в конце декабря, для Северной столицы событие почти сказочное, но вполне традиционное.

Как рассказывал 5-tv.ru, в 2018 году символы Нового года — Деды Морозы и Снегурочки, покоряли водные просторы Петербурга в начале ноября.