Сын Владимира Кузьмина женится на стилисте

Приемный сын рок-музыканта Владимира Кузьмина Никита женится на стилисте. 31-летний мужчина, которого еще в детстве артист усыновил в первом браке с поэтом Татьяной Артемьевой, познакомился со своей избранницей на просторах всемирной паутины, сообщает «Экспресс Газета».

Никита Кузьмин и звездный стилист Ирина Попова изначально вели переписку в социальных сетях, а в определенный момент решили встретиться, что послужило началом их романа.

В ноябре возлюбленной сына Владимира Кузьмина «стукнуло» 25 лет и новоявленный жених, как истинный джентльмен, подарил ей поездку в Доминиканскую Республику.

Никита Кузьмин знаменит тем, что стал участником громкого скандала в 2016 году. Манхэттенским судом Нью-Йорка он был признан виновным в разработке вирусного софта, который вывел из строя компьютеры НАСА.

Программист был приговорен к трем годам заключения, но вскоре освобожден в связи с отбытием наказания во время следствия. Помимо этого, сын Владимира Кузьмина выплатил штраф — семь миллионов долларов. Мужчина вернулся в Россию, живет в Петербурге и создает различные интернет-проекты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Кузьмин показал редкое фото с дочерями от разных браков.