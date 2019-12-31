  1. Пятый канал
  4. Сын Владимира Кузьмина женится на стилисте

Сын Владимира Кузьмина женится на стилисте

, 13:47 | Василий Заика Видео 232

Никита Кузьмин познакомился со своей избранницей в социальных сетях.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @zolotoira, @nikita.will.marry

Приемный сын рок-музыканта Владимира Кузьмина Никита женится на стилисте. 31-летний мужчина, которого еще в детстве артист усыновил в первом браке с поэтом Татьяной Артемьевой, познакомился со своей избранницей на просторах всемирной паутины, сообщает «Экспресс Газета».

Никита Кузьмин и звездный стилист Ирина Попова изначально вели переписку в социальных сетях, а в определенный момент решили встретиться, что послужило началом их романа.

В ноябре возлюбленной сына Владимира Кузьмина «стукнуло» 25 лет и новоявленный жених, как истинный джентльмен, подарил ей поездку в Доминиканскую Республику.

Никита Кузьмин знаменит тем, что стал участником громкого скандала в 2016 году. Манхэттенским судом Нью-Йорка он был признан виновным в разработке вирусного софта, который вывел из строя компьютеры НАСА.

Программист был приговорен к трем годам заключения, но вскоре освобожден в связи с отбытием наказания во время следствия. Помимо этого, сын Владимира Кузьмина выплатил штраф — семь миллионов долларов. Мужчина вернулся в Россию, живет в Петербурге и создает различные интернет-проекты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Кузьмин показал редкое фото с дочерями от разных браков.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 31 декабря: растущая Луна в Рыбах сулит откровенные разговоры

Последние новости

14:59
Экс-прокурору из Владикавказа предъявили обвинение в убийстве мужа сестры
14:45
Красотка Стеша Маликова показала новогодних крыс
14:34
Шредер раскритиковал США за санкции против «Северного потока — 2»
14:22
Деды Морозы на гидроциклах прокатились по Фонтанке в Петербурге
14:10
Видео: Задержание пытавшихся пересечь границу РФ в Крыму украинцев
13:59
Прощай, WhatsApp: куда исчезнет сервис 31 декабря

Сейчас читают

Быстро и вкусно на новогодний стол: 5 видов начинок для рулета из лаваша
Гороскоп на 31 декабря: растущая Луна в Рыбах сулит откровенные разговоры
Швейцарский журналист рассказал, что поразило его во время интервью с Путиным

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]