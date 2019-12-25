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Владимир Кузьмин показал редкое фото с дочерьми от разных браков

, 18:10 | Алиса Старжевская Фото 98

Рок-музыкант отметил, что каждый Новый год встречает в компании дочек.

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Фото, видео: Instagram @v.kuzmin_official

Певец Владимир Кузьмин редко делится в личном блоге фотографиями своей семьи. Недавно рок-музыкант выложил в Instagram снимок, на котором его окружают красавицы-дочки— Соня, Марта и Николь. В посте артист признался, что уже много лет празднует Новый год вместе с девочками, пишет Тeleprogramma.pro.

«Мои красотки. Скоро все опять соберемся! А с кем вы отмечаете Новый год?» — спросил Кузьмин своих поклонников.

Instagram @v.kuzmin_official

Все дочери певца рождены от разных женщин. 34-летняя Соня Кузьмина — выпускница проекта «Фабрика звезд-3». 35-летняя Марта родилась от Ирины Мильциной и сейчас работает диджеем в столичных клубах. Николь появилась на свет спустя год от Татьяны Муинго, которая была поклонницей певца.

Также известно, что у Кузьмина есть сын Никита. Мужчина работает дизайнером и несколько лет провел в тюрьме в США после крупной аферы, пишет издание.

В начале двухтысячных в своей квартире в Москве была убита дочка Кузьмина — Елизавета. Это не единственная потеря в жизни артиста. В 2009 году трагически погиб его сын Степан. Пытаясь спастись от пожара, который вспыхнул в его квартире, расположенной на 18 этаже, он прошел по карнизу, но сорвался вниз.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Кузьмин вернулся к жене, но продолжает обеспечивать любовницу.

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