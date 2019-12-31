Экс-прокурору из Владикавказа предъявили обвинение в убийстве мужа сестры

Бывшему прокурору Затеречного района Владикавказа Ольге Швецовой предъявлены обвинения в заказном убийстве, сообщает пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, летом 2012 года Ольга Швецова во время личной встречи с лидером банды Асланом Гагиевым «заказала» физическое устранение экс-супруга своей сестры — следователя Александра Леонова из-за личных неприязненных отношений. Впоследствии мужчина был убит членами преступного сообщества около собственного дома.

Ольга Швецова в интересах следствия была арестована до 16 января 2020 года.

Банда Аслана Гагиева начала криминальную деятельность не позднее 2004 года и насчитывает более 50 участников. Преступная группировка совершила порядка 60 убийств на территории Москвы, Московской области и Республики Северная Осетия-Алания. Члены преступного сообщества замешаны в расправах над полицейскими, чиновниками, предпринимателями и другими лицами.

Сам Аслан Гагиев экстрадирован летом 2018 года в Россию из Австрии и заключен под стражу. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК раскрыл детали задержания экс-прокурора Владикавказа по делу о заказном убийстве.