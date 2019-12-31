Красотка Стеша Маликова показала новогодних крыс

Старшая дочь Дмитрия Маликова необычно поздравила россиян с наступающим главным праздником года. У себя в блоге девушка выложила милое фото с ростовой и плюшевой крысой в руках.

Стефания от души обратилась к подписчикам с теплым поздравлением. В год Белой металлической крысы этих животных мало не бывает.

Instagram @steshamalikova

«Начинаем отмечать! Пусть в новом году будет 2020 причин улыбаться и влюбляться. Ура, с Наступающим», — написала Маликова.

Модель за талию обнимает ростовая кукла в виде огромной симпатичной крысы. Аниматор держит в руках плюшевый сыр, а девушка — плюшевого усатого крысенка в красном свитере.

Подписчики умилились, как звездную наследницу окружили символы года и предположили, что веселая ростовая крыса пришла в гости к маленькому брату Стефании — Марку.

«С Наступающим Вас, Стеша! Вы красотка, продолжайте и дальше сиять»;

«Стешенька, с наступающим!!! Мою доченьку назвала я Стефанией надеюсь будет такой же счастливой, как и ты»;

«Стешенька, с Наступающим новым годом! Пусть сбываются все твои мечты!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Стеша Маликова посетила балет.