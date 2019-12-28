«Принцесса»: Стеша Маликова в легкомысленном платье посетила балет

Дочь Дмитрия Маликова Стефания поделилась с подписчиками в Instagram фотографиями в нежном образе. 19-летняя девушка позирует в розовом платье и в колготках в сеточку.
Дерзкий образ дополняют туфли на каблуках и черные перчатки. В таком наряде Стеша появилась в Большом театре. Туда она пришла со своим знаменитым отцом на балет «Щелкунчик».
Поклонники наследницы артиста восхитились ее утонченным образом и сравнили с принцессой.
«Прелесть»;
«Очень красивая, Стеша. Вдохновляюсь образами»;
«Щелкунчик! Платье прекрасно»;
«Волшебное платье! Очень идет. Просто принцесса»;
«Стешик, платье супернежное, оно как раз для тебя, украшает», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Стеша Маликова поделилась трогательным семейным снимком.