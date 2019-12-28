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«Принцесса»: Стеша Маликова в легкомысленном платье посетила балет

, 20:38 | Мия Субботина Фото 121

Духовно просвещаться 19-летняя модель отправилась вместе с отцом.

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Фото, видео: Instagram @steshamalikova

Дочь Дмитрия Маликова Стефания поделилась с подписчиками в Instagram фотографиями в нежном образе. 19-летняя девушка позирует в розовом платье и в колготках в сеточку.

Дерзкий образ дополняют туфли на каблуках и черные перчатки. В таком наряде Стеша появилась в Большом театре. Туда она пришла со своим знаменитым отцом на балет «Щелкунчик».

Instagram @steshamalikova

Поклонники наследницы артиста восхитились ее утонченным образом и сравнили с принцессой.

«Прелесть»;

«Очень красивая, Стеша. Вдохновляюсь образами»;

«Щелкунчик! Платье прекрасно»;

«Волшебное платье! Очень идет. Просто принцесса»;

«Стешик, платье супернежное, оно как раз для тебя, украшает», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Стеша Маликова поделилась трогательным семейным снимком.

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