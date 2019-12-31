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Совсем без «Иронии…?!»: Какие фильмы смотрят на Новый год в других странах

, 16:02 | Василий Заика Видео 24

5-tv.ru публикует список кинолент, которым отдают предпочтение зрители в Европе и США.

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Фото, видео: kino-teatr.ru, globallookpress.com /John Rowley

Сказка «Три орешка для Золушки», пожалуй, занимает приоритетное место в выборе жителей Германии. Фильм, снятый в 1973 году совместными усилиями кинематографистов ГДР и Чехословакии, с большим удовольствием немцы пересматривают снова и снова. Экранизация рассказа Фридриха Вольфа «Рождественский гусь Августа» слегка уступает «орешкам», но прочно держит свои позиции.

Чехи отдают предпочтение в Новый год советской сказке Александра Роу «Морозко». Культ картины, вышедшей на экраны в 1965 году, разумному объяснению не поддается. «Три орешка для Золушки» жители Чехии, по аналогии с немцами, также не прочь посмотреть на Рождество и Новый год.

Население Польши очень любят американскую историю мальчика Кевина, которого родители по нелепой случайности оставили одного в большом доме, а сами отправились на отдых. На языке страны фильм называется «Kevin sam w domu» и пользуется огромной популярностью у поляков. Кроме заезженного «Один дома», граждане государства пересматривают британский альманах «Реальная любовь», где в ролях заняты Хью Грант, Кира Найтли, Алан Рикман и другие.

Американцы, как ни странно, историю про Кевина не жалуют вниманием и предпочитают ему фильмы Чарли Чаплина. Из старенького жители США любят мюзиклы, в том числе «Праздничную гостиницу» с Бингом Кросби и Фредом Астером, а также музыкальные драмы, например, «Бульвар Заката» 1950-го. Менее консервативные жители США, по данным AIF.RU, смотрят «Охотников за привидениями», «Дневник Бриджет Джонс» или «Форреста Гампа».

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-5 сериалов для новогодних каникул.

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