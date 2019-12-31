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Что будет с рублем в 2020 году — оценки экономистов

, 17:04 | Игорь Рязов Видео 48

Специалисты рассказали, что позитивно и негативно повлияет на курс национальной валюты в наступающем году.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Allexander Makarov, /Nikolay Gyngazov

Курс рубля будет стабильным по отношению к доллару в 2020 году, однако для национальной валюты есть ряд рисков. Об этом сообщили опрошенные РБК экономисты.

Почему курс рубля может вырасти в начале 2020 года

Специалисты ожидают, что в следующем году средний курс отечественной валюты составит 65 рублей за доллар. Возможный диапазон — от 62 до 70 рублей за единицу американской валюты. Эти показатели были такими же и в прогнозах на прошлый год.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова ожидает, что рубль укрепится в начале года и будет торговаться по 62-64 рубля за доллар. Глава «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов считает, что в первом квартале курс доллара может снизиться и до 61 рубля.

Причинами укрепления рубля эксперты считают улучшение геополитического фона по России и последующий за этим приток инвестиций, а также ограниченный отток капитала из страны.

Что может привести к снижению курса рубля в 2020 году

Риски для рубля Орлова видит в выборах президента США. По ее мнению, курс национальной валюты будет очень чувствителен к предвыборной повестке во второй половине 2020 года. От того, кто станет новым американским президентом, зависят перспективы российских рынков и риски новых санкций.

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович также выделил среди угроз для рубля торговую войну между Китаем и США. Если она выйдет на новый виток, то доллар подорожает до 68-73 рублей. В противном случае его курс установится на уровне 64-66 рублей, считает экономист.

Как рубль пережил 2019 год

Текущий год рубль заканчивает на отметке ниже 62 рублей за доллар. С начала года российская национальная валюта укрепилась на 12,6%. За прошлый год курс российской валюты, наоборот, упал — на 17,5%. Несмотря на рост в 2019-м, уровня декабря 2017 года рубль так и не достиг — тогда доллар торговался по 57-58 рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какой курс доллара россиянам предсказала петербургская крыса-оракул. Мнение символа 2020 года почти совпадает с оценками экономистов.

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