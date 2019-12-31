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Неизвестные напали на пост ДПС в Ингушетии

, 18:36 | Светлана Шевченко Срочная новость 122

По предварительной информации, двое человек погибли.

Трое неизвестных с оружием, по предварительной информации, напали на пост ДПС в столице Ингушетии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на свой источник.

«Неизвестные напали на пост ДПС в Магасе. В результате нападения два человека погибли, один ранен», — говорится в сообщении.

Есть ли среди них сотрудники полиции пока неизвестно. Обстоятельства произошедшего уточняются. Известно, что все произошло на въезде в город Магас.

По информации 5-tv.ru, предварительно, три человека вооруженные ножами влетели на пост прямо на машине. Один из сотрудников ДПС погиб сразу. Второй получил ранение. Третий сотрудник полиции открыл огонь по нападавшим. В ходе перестрелки, один из них был убит, двое получили ранения.

Официального подтверждения произошедшему пока нет.

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