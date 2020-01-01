Новогоднее обращение Владимира Путина в канун Нового 2020 года

Президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении к согражданам отметил, что страна живет в бурное и противоречивое время.

«Мы с вами на пороге уже третьего десятилетия XXI века. Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время, но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему», — сказал он в своем поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что личные планы и мечты россиян неотделимы от страны.

«От усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее, будущее наших детей. Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Наше единство — основа достижения любых самых высоких целей», — сказал он.

Эти ценности, продолжил Путин, передали нынешнему поколению сограждан их предки — «героическое, несгибаемое поколение победителей».

Глава государства обратил внимание, что в наступающем году будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

«От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, людей старшего поколения, всех, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради будущего нашей Родины. Низкий вам поклон!» — сказал он.

Отдельно отметил Путин и важность любимого всеми праздника — Нового года, в который, по его словам, люди ценят теплоту человеческих отношений и дружеского общения.

«Светлые новогодние чувства, чудесные впечатления живут в нас с детства и возвращаются каждый Новый год, когда мы обнимаем своих любимых, наших родителей, готовим сюрпризы для детей и внуков, вместе с ними наряжаем елку, достаем фигурки из картона, шары и стеклянные гирлянды. Эти порой старые, но любимые семейные игрушки дарят свое тепло уже младшим поколениям», — сказал он.

Президент отметил, что, несмотря на то, что у каждой семьи существуют свои новогодние традиции, все их объединяет атмосфера добра и заботы.

«Пусть счастье взаимопонимания навсегда поселится в вашем доме, поможет преодолеть все трудности, сплотит поколения. Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребенок знает, что он самый любимый», — пожелал глава государства соотечественникам в новом году.

История новогоднего обращения президента в СССР и России

История обращения президента РФ к народу уходит корнями в 1936-й. В это время официально возобновилась традиция празднования Нового года, а вместе с ней пришла и другая — слушать торжественное поздравление главы государства прямо перед боем курантов.

1 января 1936-го в газете «Правда» впервые появилось новогоднее поздравление Иосифа Сталина, а по радио прозвучала речь председателя Центрального исполнительного комитета СССР Михаила Калинина. Однако представитель власти обратился не ко всем: свои пожелания он адресовал участникам первой арктической экспедиции.

Ко всем гражданам государства Михаил Калинин обратился впервые в 1941-м. Поздравительные слова он омрачил рассказом о кровопролитных сражениях на фронтах Великой Отечественной войны.

В период правления Хрущева «новогодняя речь» публиковалась в газете от ЦК КПСС, Верховного Совета и Совета министров СССР. Конкретные персоналии не упоминались.

По телевидению новогоднее обращение стало транслироваться впервые в 1970-м при Леониде Брежневе. Однако через пять лет из-за болезни главы государства традицию пришлось нарушить. С конца 1970-х новогодние обращения от имени партии и правительства зачитывал известный диктор центрального телевидения Игорь Кириллов. А в газетах по-прежнему публиковались поздравления от ЦК КПСС, Верховного Совета и Совета министров СССР.

Последующие руководители советского государства Юрий Андропов и Константин Черненко не обращались к народу в новогоднюю ночь. Традиция вновь ожила в 1985-м при Михаиле Горбачеве. Генсекретарь ЦК КПСС удивил советский народ: с поздравительным словом он обратился к американцам, в то время как президент США Рональд Рейган поздравил граждан СССР.

Самое неожиданное новогоднее поздравление прозвучало 31 декабря 1991-го. В это время к россиянам обратился не президент, а юморист Михаил Задорнов. Сатирик не рассчитал время, из-за чего бой курантов задержали, и блюстителям традиций пришлось вступить в новый год на несколько минут позже.

Новогоднее обращение Бориса Ельцина в 1991-м было записано заранее: оно вышло в эфир 30 декабря, а в «Российской газете» появилось 31-го.

В 1999-м президент вновь удивил своих граждан в новогоднюю ночь. С наступающим народ поздравили дважды: Борис Ельцин днем и Владимир Путин ночью. В это же время Ельцин сообщил об отставке.

С 2000-го новогодние поздравления Владимира Путина стали проводиться не только в традиционное время, но и в традиционном месте. Восемь лет подряд президент стоял на Ивановской площади и желал своим гражданам новых успехов. Путин стоял на фоне портика 14-го корпуса Московского Кремля и Спасской башни.

До 2015-го традиционное обращение Владимира Путина записывали в разных местах: в Троицкой башне, в галерее Храма Христа Спасителя и даже в здании Дворца культуры в Хабаровске. В 2015-м все вернулось на свои места: президент стоит на территории Кремля — россияне ждут его слов перед телевизором.

Сразу после поздравлений Владимира Путина телевидение транслирует бой курантов, под который граждане поздравляют друг друга с Новым годом, загадывают желание и пьют шампанское.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент РФ Владимир Путин предпочитает встречать Новый год по возможности в домашней обстановке в окружении родных и друзей.