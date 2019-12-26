Песков о планах Путина на новогоднюю ночь: «В кругу родных и друзей»

Президент РФ Владимир Путин предпочитает встречать Новый год по возможности в домашней обстановке в окружении родных и друзей. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире одного из федеральных телеканалов.

«Он традиционно, если нет каких-то рабочих поездок, а вы знаете, что он неоднократно справлял Новый год по всей географии нашей страны… Я вот помню первое, что приходит в голову, когда он в Хабаровске встречал Новый год. Вот если нет таких деловых поездок, то он всегда предпочитает это делать дома, в кругу родных, друзей», — сказал он.

По его словам, президент «делает это скромно».

«Это его личное время, которое не так часто у него бывает», — добавил Песков.

Ранее в декабре журналисты поинтересовались у официального представителя Кремля, каковы планы Путина на новогоднюю ночь. Тогда тот ответил, что говорить об этом пока преждевременно, так как до праздника »еще работать и работать». А относительно первых мероприятий в 2020 году, Песков ответил, что о них будет сообщено дополнительно, так как «график достаточно подвижный».