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Сборная России на МЧМ лидирует в матче с Германией со счетом 5:0

, 18:49 | Светлана Шевченко 69

Только что завершился второй период встречи.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @mustang1803

Сборные России и Германии в настоящее время проводят матч в ходе группового раунда молодежного чемпионата мира.

По завершении второго тайма россияне ведут с разгромным счетом 5:0. В первом тайме благодаря меткости Кирилла Марченко в ворота соперника улетели две шайбы.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, молодежная сборная России обыграла команду Канады в матче второго тура со сетом 6:0. Канадцы были настолько расстроены, что по завершении встречи произошел неприятный инцидент. Капитан сборной Канады не снял каску во время звучания гимна России за что был проигнорирован игроками нашей сборной во время рукопожатия.

Однако, на следующей день после разгромной победы над канадцами российские спортсмены уступили команде США.

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Сборная России на МЧМ лидирует в матче с Германией со счетом 5:0

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