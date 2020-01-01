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  4. У пенсионерки накануне Нового года в магазине Подмосковья похитили 10 млн рублей

У пенсионерки накануне Нового года в магазине Подмосковья похитили 10 млн рублей

, 11:20 | Мия Субботина 169

По данному факту полиция возбудила уголовное дело.

Фото: ТАСС/Felix Kästle

Неизвестный похитил у пенсионерки в магазине сумку, в которой находился телефон и более десяти миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что вечером 31 декабря в деревне Горелово Московской области в одном из магазинов похититель украл из тележки для продуктов сумку, в которой находился телефон и крупная сумма денег, принадлежащая пенсионерке. После совершения преступления неизвестный скрылся.

Материальный ущерб составил десять миллионов 25 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что предпринимателя в Петербурге обокрали на 12 миллионов рублей.

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