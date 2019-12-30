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  4. Предпринимателя в Петербурге обокрали на 12 миллионов рублей

Предпринимателя в Петербурге обокрали на 12 миллионов рублей

, 11:30 | Василий Заика Видео 14

Трое неизвестных подобрали ключи к входной двери квартиры, вынесли сейф с наличными и другими ценностями.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Nikolay Gyngazov, /Creativ Studio Heinemann, /Rosseforp, /Petr Chernov

Трое мужчин похитили из квартиры предпринимателя в Петербурге сейф с деньгами и ювелирными изделиями. Как стало известно 5-tv.ru, кража произошла вечером 29 декабря в одном из домов на Среднеохтинском проспекте в Красногвардейском районе.

Очевидец сообщил в полицию, что неизвестные вытащили из окна квартиры металлический ящик, погрузили в BMW и скрылись. Позднее в правоохранительные органы обратились мужчина и женщина, которые заявили о краже.

По словам потерпевших, злоумышленники прихватили с собой сейф, в котором хранились наличные — около 10,5 миллионов рублей и ювелирные украшения, а также травматический пистолет. Общая сумма ущерба составила чуть более 12 миллионов рублей.

В настоящее время полиция ведет розыск подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Известно, что на автомобиле злоумышленников были установлены госномера, снятые с другой машины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дерзкая кража почти десять миллионов рублей из банкомата попала на видео.

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