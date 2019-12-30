Предпринимателя в Петербурге обокрали на 12 миллионов рублей

Трое мужчин похитили из квартиры предпринимателя в Петербурге сейф с деньгами и ювелирными изделиями. Как стало известно 5-tv.ru, кража произошла вечером 29 декабря в одном из домов на Среднеохтинском проспекте в Красногвардейском районе.

Очевидец сообщил в полицию, что неизвестные вытащили из окна квартиры металлический ящик, погрузили в BMW и скрылись. Позднее в правоохранительные органы обратились мужчина и женщина, которые заявили о краже.

По словам потерпевших, злоумышленники прихватили с собой сейф, в котором хранились наличные — около 10,5 миллионов рублей и ювелирные украшения, а также травматический пистолет. Общая сумма ущерба составила чуть более 12 миллионов рублей.

В настоящее время полиция ведет розыск подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Известно, что на автомобиле злоумышленников были установлены госномера, снятые с другой машины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дерзкая кража почти десять миллионов рублей из банкомата попала на видео.