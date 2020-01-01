«Ведите себя хорошо»: руферы с макушки елки на Дворцовой поздравили Петербург с Новым годом

Петербургские руферы традиционно поздравили жителей Северной столицы с наступающим Новым 2020 годом оригинальным восхождением.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Святослав (@spb_hardcore) 31 Дек 2019 в 9:02 PST

В этот раз поздравительная речь была записана на макушке ели, которая была установлена на Дворцовой площади. Молодой человек и две девушки совершили свое восхождение среди бела дня. И никто их не остановил.

Экстремалы пожелали петербуржцам успехов в работе, учебе и спорте.

«Ну и конечно же, ведите себя хорошо», – резюмировал молодой человек, держась за звезду, закрепленную на вершине новогодней красавицы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как при помощи разноцветных дымовых шашек петербургские руферы поздравили правоохранителей с Днем полиции.