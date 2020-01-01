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«Ведите себя хорошо»: руферы с макушки елки на Дворцовой поздравили Петербург с Новым годом

, 12:04 | Светлана Шевченко Видео 47

Любители экстрима совершили свое восхождение среди бела дня. И никто их не остановил.

Фото: ТАСС/Ковалев Петр

Петербургские руферы традиционно поздравили жителей Северной столицы с наступающим Новым 2020 годом оригинальным восхождением.

 
 
 
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Публикация от Святослав (@spb_hardcore)

В этот раз поздравительная речь была записана на макушке ели, которая была установлена на Дворцовой площади. Молодой человек и две девушки совершили свое восхождение среди бела дня. И никто их не остановил.

Экстремалы пожелали петербуржцам успехов в работе, учебе и спорте. 

«Ну и конечно же, ведите себя хорошо», – резюмировал молодой человек, держась за звезду, закрепленную на вершине новогодней красавицы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как при помощи разноцветных дымовых шашек петербургские руферы поздравили правоохранителей с Днем полиции

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