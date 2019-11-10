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  4. Руферы с дымовыми шашками поздравили полицейских Петербурга с праздником — видео

Руферы с дымовыми шашками поздравили полицейских Петербурга с праздником — видео

, 15:31 | Анастасия Игонина Видео 12

Молодые люди залезли на крышу в центре города, чтобы прокричать поздравление с Днем полиции.

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Фото, видео: ВКонтакте @unreleased_dtp

Петербургские руферы поздравили полицейских с Днем сотрудника органов внутренних дел. Молодые люди прокричали праздничные слова с крыши в центре Северной столицы.

Любители забраться повыше принесли с собой дымовые шашки. Руферы подожгли их и размахивали руками, создавая разноцветный шлейф. Эффектное зрелище они сопроводили выкриками «Поздравляем!».

«Стоящие снизу сотрудники мило заулыбались, как только услышали наши голоса», — написали организаторы флешмоба в социальных сетях.

Однако многие пользователи не оценили идею. Времяпровождение на большой высоте без страховки показалось им не слишком безопасным занятием. Кроме того, юзеры отметили, что выход на крышу является правонарушением, а значит, своим поздравлением руферы только добавили полицейским работы в их собственный праздник.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что руферы устроили файер-шоу на крыше лютеранской церкви в Петербурге.

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