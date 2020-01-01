Таинственное исчезновение двухлетнего ребенка расследуют в Благовещенске

Следователи СК РФ по Амурской области расследуют обстоятельства тайнственного исчезновения двухлетнего малыша в Благовещенске. Как стало известно 5-tv.ru, мать ушла с малышом из дома 31 декабря, а вечером вернулась без него. Объяснить, где находится ее сын и во что он был одет, она не смогла.

Силовики и волонтеры в ночь с 31 декабря на 1 января разыскивали ребенка, и к утру обнаружили мальчика живым и здоровым.

«Ребенок найден, жив здоров. Только его забрали. Это самое лучшее, что могло случиться. Спасибо всем большое, за помощь и репосты», — рассказали добровольцы поисково-спасательного отряда «Амур», пишет KP.RU.

Сейчас малыша поместили в медицинское учреждение, чтобы проследить за состоянием его здоровья.

В местном СК сообщили, что у следствия нет информации о том, что семья стояла на учете в органах опеки. Однако после случившегося ставится вопрос об изъятии ребенка у матери до выяснения всех деталей произошедшего.

«Учитывая ситуацию, которая могла повлечь угрозу жизни малолетнего или его здоровью, перед органом опеки и попечительства следствием поставлен вопрос об отобрании ребенка у матери до выяснения всех обстоятельств случившегося», — говорят в СУ СКР по Амурской области.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что адвокат экс-супруги хоккеиста Зайцева подтвердила пропажу детей.