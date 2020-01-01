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Сестра Маликова очаровала поклонников в модных джинсах-бойфрендах

, 17:33 | Мия Субботина Фото 114

Артистка опубликовала новогоднее фото, где позирует на фоне елок, украшенных гирляндами.

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Фото, видео: Instagram @innamalikova

Сестра известного поп-исполнителя Дмитрия Маликова Инна на своей странице в Instagram опубликовала новогоднее фото и поздравила подписчиков и друзей с Новым годом. В кадре артистка позирует на фоне новогодних елок, украшенных гирляндами, в джинсах-бойфрендах, кожаных сапогах, черной кофте и куртке. Знаменитость не стала надевать классические зимние аксессуары — шапку, варежки и шарф.

Певица, выступающая в группе своего отца «Новые Самоцветы», в посте отметила, что в целом, год был для нее счастливым и успешным. Инна не стала скрывать, что благодарна жизни за преподнесенные ею уроки и подарки судьбы.

«Спасибо всему, что происходит в моей жизни, всем урокам и подаркам судьбы. Спасибо всем близким, родным, друзьям, коллегам за то, что вы есть. Спасибо и всем моим любимым подписчикам, что вы со мной. В Новый год и только вперед!» — подписала пост звезда.

Instagram @innamalikova

Поклонники пришли в восторг от образа 43-летней сестры Маликова. Они написали, что очарованы ее красотой и женственностью, а также написали ей поздравлениям с Новым годом.

«С Новым годом, Инна. Будьте всегда здоровы и счастливы. Вы очаровательны»;

«Вы просто СУПЕР!!!»;

«Вы очень красивая»;

«С наступающим!!! Вы самая добрая, нежная, искренняя и настоящая!!!!!!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сестра Дмитрия Маликова рассказала о планах на 2020.

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