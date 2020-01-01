Первые подробности о семье похищенной в Москве девочки

Сосед семьи, из которой в новогоднюю ночь была похищена семилетняя девочка, поделился подробностями о жизни супружеской пары. По словам мужчины, у многодетной матери прослеживается сильное пристрастие к алкоголю.

Как стало известно 5-tv.ru, у матери похищенной девочки есть еще двое детей, однако их забрали органы опеки. По словам соседа, накануне Юлия, заметив отсутствие ребенка, принялась искать ее в ближайших домах и расспрашивать соседей.

Женщину, которая увела ребенка около двух часов 40 минут в новогоднюю ночь, полиция задержала в метро. Похитительница заверила сотрудников правоохранительных органов, что девочку она обнаружила в общественном месте совершенно одну.

Однако известно, что внешность задержанной совпадает с внешностью женщины, которая попала в объектив видеокамеры в момент похищения — запись системы видеонаблюдения 5-tv.ru публиковал ранее.