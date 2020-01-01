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Момент похищения девочки в новогоднюю ночь попал на камеры

, 16:48 | Анастасия Игонина Эксклюзивное видео 53

Система видеонаблюдения зафиксировала женщину, которая увела семилетнего ребенка в неизвестном направлении.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people, 5-tv.ru

Семилетнюю девочку похитили в новогоднюю ночь на северо-востоке Москвы. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры момента похищения.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как неизвестная светловолосая женщина в куртке и светлых обтягивающих штанах уводит за руку маленькую девочку в комбинезоне. Ребенок размахивает свободной ручкой и, вероятно, что-то рассказывает спутнице. Затем женщина с похищенной малышкой выходит из радиуса обзора камеры.

Известно, что девочка пропала после того как ее семья закончила праздничные мероприятия, а родители ушли спать. Пропавшая была одета в розовый комбинезон и розовые сапоги. Женщина, которая увела ребенка, прихрамывает и, возможно, страдает косоглазием.

По последней информации, ребенок был найден сотрудниками полиции столичного метро. В настоящее время выясняются причины произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что башкирский школьник погиб, упав со стула и случайно порезав себе шею.

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