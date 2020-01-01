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Дети Ляйсан Утяшевой и Павла Воли устроили посленовогодний погром

, 21:20 | Алиса Старжевская Видео 95

Пара призналась, что решили ни в чем не ограничивать своих детей.

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Фото, видео: Instagram @pavelvolyaofficial

Ляйсан Утяшева и ее супруг Павел Воля показали разгромленную после празднования Нового года квартиру. Звездные родители не стали скрывать виновников «преступления». Кадры погрома известная пара запечатлела в сторис личных блогов.

Ляйсан признались, что она вместе с мужем дала детям свободу в новогоднюю ночь. Но, видимо наследники пары — семилетний Роберт и четырехлетняя София — восприняли разрешение родителей слишком буквально.

«Новый год», — кратко прокомментировала Утяшева, демонстрируя беспорядок в сторис Instagram.

Instagram @pavelvolyaofficial

Искусственный снег заполонил главную комнату, маленькая елка лежала на журнальном столике, игрушки и упаковки от подарков были беспорядочно разбросаны по всему дому. Складывалось впечатление, что квартиру звездной пары «обнесли» воры.

После супруги более подробное объяснение на своей странице дал Павел Воля. Шоумен не сдерживал эмоции — Павел был без преувеличения ошарашен произошедшим. Телеведущий обошел квартиру со всех сторон, обрисовав картину полностью.

«Детский Новый год», — недовольно отметил юморист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ляйсан Утяшева опубликовала домашнее видео, как ее дети наряжают елку.

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