Ляйсан Утяшева опубликовала домашнее видео, как ее дети наряжают елку

Телеведущая и спортсменка Ляйсан Утяшева очень дорожит своей семьей и старается чаще проводить время дома, несмотря на тотальную занятость в съемках, шоу «Болеро» и мастер-классах. Накануне она решила провести выходные в кругу семьи, пишет Teleprogramma.pro.

Известно, что к Новому году семья Павла Воли начала готовиться заранее — еще в начале месяца они нарядили елку. Дети вместе с родителями и бабушкой Утяшевой выбирали игрушки и вешали их на дерево. Однако накануне уже Воля продолжил вместе с наследниками заниматься украшением квартиры. Утяшева заметила погром, который обнаружила дома.

«Как бы Новый год только-только будет, а ощущение что мы уже после него», — призналась знаменитость.

Когда телеведущая заглянула в детскую комнату, то увидела там мужа, который собрался рисовать на бумаге фломастерами вместе с дочкой Софией. Поклонники пришли в восторг от того, что шоумен такой заботливый папа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена Павла Воли Ляйсан Утяшева впечатлила поклонников оригинальной юбкой.