Ирина Шейк встретила Новый год в секси-купальнике

Многие звезды шоу-бизнеса отмечают Новый год в Таиланде. Не обошла стороной курорт и Ирина Шейк — красотка встретила 2020-й на шикарной яхте в дерзком бикини.

На кадрах, опубликованных в Instagram видно, что праздновать приближение 2020 года компания начала по местному времени — каждый держал в руках по бокалу игристого вина.

Instagram @irinashayk

Сначала супермодель демонстрировала кадры с отдыха в своих сторис в Instagram, после чего решила выложить откровенное фото. Вероятно, Ирина Шейк сочла интересным творческим решением поделить свое сексуальное тело на фотографиях на две части. На одной публикации звезда изображена с головы по пояс, на другой — манекенщица демонстрирует стройные длинные ноги и упругие ягодицы.

Фотографии праздника, опубликованные звездой в сети, приятно взбудоражили сильную половину пользователей социальной сети. На Ирине было надето дерзкое бикини, обнажающее ее безупречные формы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Шейк снялась топлес.