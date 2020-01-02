Название «Голландия» прекратило существование

Голландия в качестве обозначения страны официально прекратила существование с 1 января 2020 года, сообщает The Guardian. Отныне местные органы власти, компании и вузы будут использовать только название «Нидерланды».

Такой реформой правительство государства намерено перераспределить туристический поток и привлечь внимание приезжих к менее популярным регионам. Большая часть путешественников посещает Амстердам, Харлем и Гаагу в исторической Голландии.

Эти города едва справляются с турпотоком, отчасти благодаря имиджу «рая» для наркоманов и любителей секса. Избавиться от такого клейма — вторая задача инициаторов. Одновременно власти отменяют экскурсии по кварталам «красных фонарей» и сокращают число легальных борделей. На реформу выделили около 200 тысяч евро.

Северная и Южная Голландия — провинции на западном побережье Нидерландов. С X по XVI век Голландия была единым политическим объединением, а к XVII веку — доминирующей частью Голландской республики. Королевство Нидерланды — от голландского Neder-landen, что означает низкие страны — возникло после поражения Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году.

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