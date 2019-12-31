Новогодний туризм: какие зарубежные направления популярны у россиян

Погода спутала планы российских туристов — снега нет даже в соседней, казалось бы, северной Финляндии. Сегодня на родину Санта-Клауса из Петербурга, например, можно отправиться без традиционных автомобильных пробок на границе. Какие еще направления выбирают россияне на праздничные каникулы в условиях аномальных температур, и кто едет в гости к нам — разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Google опубликовал список самых желанных для путешественников мест мира.