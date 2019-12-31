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  4. Новогодний туризм: какие зарубежные направления популярны у россиян

Новогодний туризм: какие зарубежные направления популярны у россиян

, 6:26 Эфирная новость 22

Туроператоры отмечают, что раньше граждане РФ предпочитали ездить в отпуск по путевкам, сейчас же многие открывают для себя плюсы самостоятельных путешествий.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

Погода спутала планы российских туристов — снега нет даже в соседней, казалось бы, северной Финляндии. Сегодня на родину Санта-Клауса из Петербурга, например, можно отправиться без традиционных автомобильных пробок на границе. Какие еще направления выбирают россияне на праздничные каникулы в условиях аномальных температур, и кто едет в гости к нам — разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Google опубликовал список самых желанных для путешественников мест мира.

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