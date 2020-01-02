  1. Пятый канал
  4. Звезда «Дома-2» потратил на лечение от наркозависимости полмиллиона рублей

Звезда «Дома-2» потратил на лечение от наркозависимости полмиллиона рублей

, 8:23 | Мия Субботина 138

Егор Холявин рассказал о том, как победил анорексию и избавился от пристрастия к запрещенным препаратам.

Фото: Instagram @egor_holyavin

Экс-участник шоу «Дом-2» Егор Холявин, более известный как «Русский Кен», рассказал, как победил безумную страсть к похудению и избавился от пагубного пристрастия к запрещенным препаратам, пишет StarHit. Вернуться к нормальной жизни ему помогли врачи в специальных медицинских учреждениях. Их усилия дали положительный результат, но Егору там было крайне непросто.

«На реабилитацию я потратил около полмиллиона рублей за полгода. В лечение входило очищение организма, наблюдение врачей. Находился я в закрытом реабилитационном центре. Нахождение в нем — отдельная история. Я пытался оттуда сбежать, у меня были жестокие войны с окружающими, я дебоширил, не признавал свою зависимость», — рассказал Егор изданию.

Находясь в лечебнице, бывший участник реалити-шоу сделал себе татуировки, которые теперь напоминают ему о том времени. По словам мужчины, наркотики появились в его жизни, когда он находился в затяжной депрессии. Спасла его бывшая участница телестройки Кристина Дерябина, которая видела Егора в ужасном состоянии и пыталась ему помочь.

«Мне повезло. Эта дрянь была в моей жизни не так долго. Все благодаря моим друзьям, которые вовремя забили тревогу. Знаю, что бывших наркоманов не бывает, но мне все же удалось справиться с зависимостью», — отметил он.

Сейчас Егор старается вести здоровый образ жизни и не вспоминать прошлое. В настоящий момент экс-участник телестройки заканчивает свою книгу под названием «Обнаженное прошлое», где расскажет о том, как ему удалось преодолеть все трудности в жизни.

«Признаюсь: пока я не могу сказать о полной реабилитации, но я к ней иду уверенными шагами. Жизнь мою не исправить… Но, видимо, мне предстояло встретиться с такой проблемой. Наверно, все было не зря и вовремя», — говорит он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда «Дома-2» в полосатом бикини сыграла на скрипке у бассейна.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 2 января: Растущая Луна в Овне предостерегает от импульсивных поступков

Последние новости

9:39
Первые кадры последствий хлопка газа в жилом доме в Твери
9:30
«Нафтогаз» оказался «не в восторге» от сделки с «Газпромом»
9:13
«На что я подписался? Ради чего?!» Манукян показал, как отдыхает с Бузовой
8:54
Хлопок прогремел в жилом доме в Твери
8:42
Чем лучше закусывать алкоголь и как бороться с похмельем на утро — советы врача
8:23
Звезда «Дома-2» потратил на лечение от наркозависимости полмиллиона рублей

Сейчас читают

«Я могу с тобой спокойно стареть?» Галкин ответил на вопрос об измене Пугачевой
Гороскоп на 2 января: Растущая Луна в Овне предостерегает от импульсивных поступков
Первый в России «лотерейный миллиардер» получит от выигрыша лишь 870 миллионов

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]