Звезда «Дома-2» потратил на лечение от наркозависимости полмиллиона рублей

Экс-участник шоу «Дом-2» Егор Холявин, более известный как «Русский Кен», рассказал, как победил безумную страсть к похудению и избавился от пагубного пристрастия к запрещенным препаратам, пишет StarHit. Вернуться к нормальной жизни ему помогли врачи в специальных медицинских учреждениях. Их усилия дали положительный результат, но Егору там было крайне непросто.

«На реабилитацию я потратил около полмиллиона рублей за полгода. В лечение входило очищение организма, наблюдение врачей. Находился я в закрытом реабилитационном центре. Нахождение в нем — отдельная история. Я пытался оттуда сбежать, у меня были жестокие войны с окружающими, я дебоширил, не признавал свою зависимость», — рассказал Егор изданию.

Находясь в лечебнице, бывший участник реалити-шоу сделал себе татуировки, которые теперь напоминают ему о том времени. По словам мужчины, наркотики появились в его жизни, когда он находился в затяжной депрессии. Спасла его бывшая участница телестройки Кристина Дерябина, которая видела Егора в ужасном состоянии и пыталась ему помочь.

«Мне повезло. Эта дрянь была в моей жизни не так долго. Все благодаря моим друзьям, которые вовремя забили тревогу. Знаю, что бывших наркоманов не бывает, но мне все же удалось справиться с зависимостью», — отметил он.

Сейчас Егор старается вести здоровый образ жизни и не вспоминать прошлое. В настоящий момент экс-участник телестройки заканчивает свою книгу под названием «Обнаженное прошлое», где расскажет о том, как ему удалось преодолеть все трудности в жизни.

«Признаюсь: пока я не могу сказать о полной реабилитации, но я к ней иду уверенными шагами. Жизнь мою не исправить… Но, видимо, мне предстояло встретиться с такой проблемой. Наверно, все было не зря и вовремя», — говорит он.

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