«Счастье!»: звезда «Дома-2» в полосатом бикини сыграла на скрипке у бассейна

Звезда «Дома-2» сразила фолловеров игрой на скрипке в соблазнительном бикини. Видео Мария Кохно поделилась в сторис на своей странице Instagram.

Модель отдыхает в Мексике. В кадре она стоит на диджейском островке у бассейна в черно-белом бикини с анималистичным принтом и шифоновом пляжном халате. В руках у девушки скрипка.

В качестве аккомпанемента играет музыка из колонок. Кохно увлеченно музицирует, исполняя лирическую мелодию. В одной из сторис композиция звучит очень похоже на одну из песен Земфиры. Сама Мария от возможности поиграть на любимом инструменте осталась в восторге.

«Дали скрипку — счастье!» — подписала она один из фрагментов видео.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Кохно в легкомысленном платье отдыхает на Карибском море.